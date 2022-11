Pokémon Scarlatto e Violetto: si può giocare prima del lancio con accesso anticipato?

L'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto è ormai dietro l'angolo: i giochi di Nona Generazione faranno il loro esordio su Nintendo Switch il 18 novembre 2022, pronti per far vivere ai fan una nuova, grande avventura alla ricerca di tutte le nuove creature pensate appositamente per queste versioni.

In particolare i fan più accaniti stanno probabilmente fremendo dalla voglia di mettere le mani sopra i due giochi, chiedendosi se c'è qualche modo per giocare Pokémon Scarlatto e Violetto prima del lancio. Ciò purtroppo non sarà possibile: Nintendo non ha infatti messo a disposizione nessun tipo di bonus pre-order che permette di iniziare in anticipo il proprio cammino attraverso la regione di Paldea, con i giochi che saranno disponibili per tutti soltanto a partire dal 18 novembre.

Unica eccezione è chiaramente se qualche negozio decide di rompere il day one delle edizioni fisiche iniziando a vendere le due versioni prima del tempo, in caso contrario non esistono soluzioni alternative, soprattutto se acquisterete Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto in versione digitale. In ogni caso si tratta di aspettare ancora per poco, dato che l'esordio sul mercato è ormai davvero questione di poche ore ancora.

Nell'attesa eccovi intanto la lista dei Pokémon esclusivi per Scarlatto e Violetto rispettivamente, un elenco che potrebbe ulteriormente indirizzarvi verso l'acquisto di una specifica versione. Non perdetevi infine il nostro speciale su Pokémon Scarlatto e Violetto, incentrato sulla grande libertà lasciata dal gameplay ai giocatori.