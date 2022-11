Pokémon Scarlatto e Violetto sono i giochi della saga più pre-ordinati di sempre

La nona generazione targata Pokémon è ormai alle porte, pronta per essere pubblicata sul mercato della console ibrida di Nintendo e per far vivere - si spera - una nuova grande avventura a tutti i giocatori. Pokémon Scarlatto e Violetto verranno pubblicati domani, il 18 novembre 2022, ma hanno già raggiunto un record senza precedenti.

Nelle ultime ore, infatti, sono giunte delle novità circa lo stato dei preorder di Pokémon Scarlatto e Violetto, in seguito all'evento commemorativo del 17 novembre 2022 per i nuovi giochi della saga. Ciò serviva ad anticipare il rilascio in pompa magna di Pokémon Scarlatto e Violetto, con l'arrivo di un nuovo spot televisivo e non solo. Infatti, sul palco della presentazione, Takato Utsunomiya ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai due nuovi titoli del brand, dichiarando il raggiungimento di un nuovo ed importantissimo traguardo per le avventure dei simpatici mostriciattoli tascabili.

Volendo tessere le lodi dell'ultimissima edizione dei Pokémon Battle World Championship, competizione mondiale tenutasi nel Regno Unito alla quale hanno partecipato oltre mille pokéallenatori provenienti da cinquanta paesi e la cui trasmissione in diretta su tutte le piattaforme d'intrattenimento digitale ha registrato un totale di otto milioni di spettatori, ha ribadito come Pokémon sia amato in tutto il mondo. Proprio l'interesse degli utenti per il brand, anche a causa delle innovazioni apportate ad una formula videoludica in parte antiquata e che ha faticato a reggere il peso degli anni con le ultime produzioni, ha consentito a Pokémon Scarlatto e Violetto di divenire i giochi più pre-ordinati della serie.

Il brand di Pokémon ha totalizzato una vendita totale di 440 milioni di giochi venduti, decretando un record ineguagliabile dalla maggior parte delle saghe storiche appartenenti al mondo dei videogiochi. Il grado di libertà che caratterizzeranno i due nuovi capitoli saranno, almeno sulla carta, un punto di svolta nella concezione di quell'iconico mondo digitale che esiste da alcune decine di anni. Pur non essendo al suo apice di popolarità, Pokémon continua a far parlare di sé, sia nel bene che nel male. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito ad un'accoglienza controversa di Pokémon Scarlatto e Violetto, le esclusive di punta di Nintendo Switch delle ultime mesate di un 2022 ludicamente pieno di produzioni.

Ciò nonostante, i fan della prima ora di Pokémon sono in visibilio all'idea di poter provare con mano questa nuova esperienza di gioco, potendo decretare una volta per tutte se l'esperienza open world sia consona ad una produzione videoludica dal calibro di Pokémon. L'attesa è quasi giunta al termine ma, prima di congedarci e di rimandarvi alla sezione dei commenti per dirci la vostra opinione sui dati di vendita comunicati nel corso dell'ultimo evento targato Pokémon, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.