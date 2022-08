Pokemon Scarlatto e Violetto: le sfide competitive nel gameplay trailer in italiano

Ecco un nuovo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto interamente dedicato all'esperienza competitiva offerta dall'esclusiva Nintendo in arrivo a novembre su Switch.

Il filmato, interamente in italiano, offre a Game Freak l'opportunità di illustrare le numerose attività competitive da far svolgere agli Allenatori che esploreranno la regione di Paldea.

Dopo aver interagito con i nuovi Professori Sada e Turo, gli esploratori di Paldea avranno infatti l'opportunità di cimentarsi in una serie di battaglie insieme ai propri Pokemon preferiti, da qui l'importanza delle sfide competitive per cementare il legame tra questi ultimi e l'Allenatore.

Parallele e complementari alle battaglie competitive ci saranno poi le attività da completare nella cooperativa a 4 giocatori, anche qui con tantissime missioni legate all'esplorazione dell'open world e all'evoluzione del legame tra i Pokemon, il proprio alter-ego e i PNG che incontreremo facendo la spola tra i villaggi e le Palestre di Paldea.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video gameplay in italiano di Pokemon Scarlatto e Violetto, non prima però di ricordarvi che le nuove avventure free roaming di Game Freak saranno disponibili dal 18 novembre solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.