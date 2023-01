Pokemon Scarlatto e Violetto è il gioco per Switch più venduto del 2022 in USA

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato la classifica dei giochi di maggior del 2022 su Nintendo Switch per vendite in dollari negli Stati Uniti, al primo posto della Top 10 troviamo la combo composta da Pokemon Scarlatto e Violetto, di fatto il videogioco per Switch più venduto dell'anno in Nord America.

Secondo posto per Leggende Pokemon Arceus mentre sul gradino più basso del podio troviamo l'immortale Mario Kart 8 Deluxe. Proseguendo nella classifica dei giochi Switch più venduti del 2023 negli Stati Uniti troviamo Kirby E La Terra Perduta al quarto posto, Nintendo Switch Sports in quinta posizione e Super Smash Bros Ultimate al sesto posto.

Settimana posizione per Animal Crossing New Horizons, a chiudere la Top 10 troviamo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Mario Party Superstars e Splatoon 3 rispettivamente in ottava, nona e decima posizione. Per tutti i giochi citati, sono escluse le vendite digitali e sono state dunque conteggiate solamente le vendite di copie fisiche.

Pokemon Scarlatto e Violetto è ancora il videogioco per Switch più venduto del mese di dicembre, seguito da Mario Kart 8 Deluxe e Mario + Rabbids Sparks of Hope. Un buon successo dunque per i due nuovi giochi dei Pokemon, nonostante la tiepida accoglienza da parte della stampa internazionale.