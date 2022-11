Pokémon Scarlatto e Violetto girano male? Nintendo dice di non aver ricevuto lamentele

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno tante qualità: hanno fatto esordire la nona generazione di mostriciattoli, introdotto il primo vero open world della serie e impreziosito l'esperienza con tante nuove meccaniche. Le loro performance, come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, lasciato tuttavia a desiderare.

I problemi dei due nuovi giochi dei Pokémon sono sotto gli occhi di tutti i giocatori: tra clip diventate virali per evidenti demeriti tecnici e richieste di rimborso, le testimonianze non mancano. Eppure, sembra che Nintendo non abbia ricevuto lamentele... o quantomeno è ciò che ha detto un dipendente del supporto della casa di Kyoto.

A raccontarlo è stato un utente di Reddit, che ha riportato sulla nota piattaforma social la sua esperienza con un dipendente del supporto di Nintendo. Stando a quanto gli avrebbe riferito in chat, ad oggi Nintendo non avrebbe ricevuto alcuna lamentela da parte dei giocatori, per poi aggiungere di non saperne nulla dei problemi tecnici di Pokémon Scarlatto e Violetto che gli ha descritto (cali di frame rate, clipping, crash, stuttering, flickering, ecc). Alla luce di ciò, Game Freak non avrebbe neppure in programma una patch correttiva.

Noi stentiamo a credere che Nintendo non sia al corrente dello stato dei suoi giochi di punta. Alcuni utenti con esperienze lavorative all'interno di call center hanno spiegato che è prassi comune adottare una linea difensiva in attesa di poter effettivamente fornire delle certezze ai clienti. È altamente probabile, dunque, che i ragazzi di Game Freak siano già al lavoro per migliorare la situazione e che al momento non siano pronti per pubblicare una patch o quantomeno fornire una data.

Non ci resta che pazientare, nel frattempo ricordate che c'è una funzione di backup dei salvataggi nascosta in Pokémon Scarlatto e Violetto. Potrebbe tornarvi utile in caso di crash improvvisi.