Pokemon Scarlatto e Violetto: Grafaiai è un nuovo Pokemon, ecco cosa sappiamo

Nelle scorse ore The Pokemon Company ha pubblicato un misterioso Tweet su Pokemon Scarlatto e Violetto anticipando l'arrivo di un nuovo Pokemon. Detto fatto, la creatura è stata ufficialmente svelata, anche se per il momento sappiamo davvero poco su questo mostriciattolo.

Ricordate i motivi che vi abbiamo mostrato ieri? Il fotografo di Paldea ha confermato che sono opera di un Pokémon chiamato Grafaiai! Come vedete, è molto difficile coglierlo in flagrante. Ma il fotografo dice di avere una rivelazione in serbo!

Grafaiai sembra essere un "Pokemon Camaleonte" in grado di nascondersi e mimetizzarsi nell'ambientazione circostante e a quanto pare trovarlo non sarà semplice. Questo è tutto quello che sappiamo, con ogni probabilità Grafaiai verrà svelato prossimamente durante un Pokemon Presents o sul sito ufficiale dei Pokemon con scheda, immagini e video che mostrano la creatura in azione. Per or sappiamo solamente il nome e possiamo dare uno sguardo agli scatti condividi sui social network, che però non svelano molto sull'aspetto di Grafaiai.

Cyclizar è uno dei nuovi Pokemon di Scarlatto e Violetto annunciati da The Pokemon Company, prima del lancio del gioco previsto per il mese di novembre scopriremo probabilmente altri mostri, al momento infatti la lista dei Pokemon di Pokemon Scarlatto e Violetto include poche creature ta cui Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Koraidon, Miraidon, Cetitan, Fidough, Lechonk, Wooper di Paldea, Pawmi e Smoliv.