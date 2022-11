Pokémon Scarlatto e Violetto: guida all'uso di Foglia Carbone, Anonimanto e Dado truccato

Per vincere una lotta in Pokémon Scarlatto e Violetto non è sempre sufficiente avere a disposizione una squadra di creature di alto livello e con mosse efficaci. A questo proposito, è bene conoscere quali sono gli strumenti più utili da acquistare a caro prezzo e assegnare ad uno dei Pokémon tramite il menu dedicato agli oggetti.

Foglia Carbone

La Foglia Carbone è probabilmente uno degli strumenti più utili tra quelli disponibili in Pokémon Scarlatto e Violetto. Si tratta infatti di un consumabile la cui attivazione fa sì che gli aumenti di statistiche dell'avversario vengano abilitati anche sul Pokémon in uso dall'allenatore che ha attivato l'oggetto. In questo modo è possibile sfruttare tutti i bonus del nemico per potenziare in maniera più o meno sensibile (dipende da chi abbiamo contro) e sopraffarlo durante la lotta. Un oggetto di simile valore non è semplice da ottenere e, purtroppo, non è possibile reperirlo in giro per Paldea. L'unico modo per ottenere una Foglia Carbone è quella di visitare il Sacco di Delibird a Carrafopoli, la città situata ad ovest della mappa (quella con il Capopalestra di Pokémon di tipo Acqua). Una volta entrati nel negozio, selezionate il reparto strumenti e procedete con l'acquisto del consumabile, il cui prezzo è di ben 30.000 Pokédollari.

Dado truccato

Altro gadget di grande utilità è il Dado truccato, che in Pokémon Scarlatto e Violetto ha un effetto particolarmente efficace sulle creature le cui mosse vantano una piccola percentuale di probabilità di mandare a segno più colpi. L'utilizzo del Dado truccato altera questa probabilità e rende multicolpo ogni mossa eseguita dal Pokémon (purché tale mossa lo supporti). Per mettere le mani sullo strumento occorre recarsi a Leudapoli, nella parte est di Paldea. In questa città si può trovare uno dei tre negozi Sacco di Delibird, il quale è l'unico e solo a vendere al prezzo di 20.000 Pokédollari l'oggetto.

Anonimanto

Il terzo ed ultimo strumento di cui vi parleremo in questa guida dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto prende il nome di Anonimanto e, a differenza del Dado truccato, è indirizzato a chi vuole migliorare la difesa del proprio Pokémon durante le lotte. Affidando questo strumento tenuto al vostro mostro, questo lo renderà invisibile al nemico e farà in modo che gli attacchi ricevuti lo danneggino senza che però gli venga inflitto alcun effetto aggiuntivo. Dal momento che alcuni allenatori basano la propria strategia proprio sull'utilizzo di mosse che stordiscono, avvelenano, addormentano o alterano in altri modi lo status dell'avversario, potete facilmente intuire quanto sia utile un oggetto simile. Se volete farlo vostro, sappiate che potete recarvi in qualsiasi momento presso il Sacco di Delibird a Leudapoli, dov'è in vendita nel reparto strumenti alla cifra di 20.000 Pokédollari.

