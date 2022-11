Pokémon Scarlatto e Violetto hanno 'i peggiori Superquattro della serie': fan delusi

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch, con i fan che già stanno esplorando a fondo la regione di Paldea alla ricerca di tutti i suoi Pokémon ed i numerosi segreti che la caratterizzano.

Alcuni utenti sono però giunti già alla fine dell'avventura principale, scontrandosi quindi con i nuovi Superquattro della Lega Pokémon presente a Paldea. E stando ad una discussione avviata dai fan su Reddit, ci sarebbe forte delusione per come Game Freak ha programmato questo specifico ed iconico aspetto della serie nei titoli di Nona Generazione, in particolare in termini di caratterizzazione ed atmosfera.

Stando alle parole dell'utente SuccBT, che accusa gli sviluppatori di "pigrizia", ora i Superquattro non hanno più la loro apposita stanza personalizzata, ma vengono affrontati "in una noiosa stanza generica dove dopo che ne hai battuto uno viene chiamato il successivo", fino a quando non arriva il Campione che, sempre secondo lo stesso giocatore, "sali sul tetto dell'edificio per affrontare il Campione più anticlimatico di sempre, che non ha nulla di speciale a parte essere un allenatore leggermente più forte". In aggiunta, Scarlatto e Violetto non hanno la Via Vittoria, lo scenario che storicamente precede la fase finale dell'avventura nei vecchi giochi della serie, e non c'è alcun tipo di costruzione per lo scontro con i Superquattro al di fuori di "un noioso quiz che se sbagli ti costringono a ricominciare".

Tra i commenti sotto al post di SuccBT, diversi utenti sembrano concordare con le sue parole, manifestando una certa delusione per come è stata gestita una delle fasi più simboliche del brand. Alcuni fanno comunque notare come questo tipo di impostazione sia comunque coerente con le atmosfere narrative scolastiche alla base di Scarlatto e Violetto.

In ogni caso le maggiori perplessità provengono dal comparto tecnico, considerato insoddisfacente da diversi giocatori che stanno infatti già mandando le prime richieste di rimborso per i bug di Pokémon Scarlatto e Violetto. Nonostante queste difficoltà, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno segnato il secondo miglior lancio per la serie in UK, dietro soltanto a Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS.