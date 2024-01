Pokémon Scarlatto e Violetto: è tempo di icone 'gratis' per gli abbonati a Switch Online

Dopo aver chiuso il 2023 in bellezza con l'arrivo di un iconico gioco Rare su Nintendo Switch Online a dicembre, è giunto il momento di affacciarci all'anno che verrà per il servizio in abbonamento realizzato dalla casa di Kyoto. Nintendo Switch Online è pronto ad accogliere tanti giochi del passato Nintendo, ma per adesso è l'ora di altri regali.

Dalle pagine di Nintendo Switch online giungono nuovi doni per gli amanti di Pokémon Scarlatto e Violetto: dopo aver visto quanto realizzato con Pokémon Scarlatto e Violetto DLC Il Disco Indaco in sede di recensione, è il momento di accedere all'offerta "gratuita" resa disponibile da Nintendo per tutti i giocatori che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio di gaming on demand Nintendo Switch Online. La Grande N ha da poco rilasciato l'ondata 5 di icone riscattabili dagli utenti con i propri punti platino, i quali permetteranno di personalizzare l'avatar del proprio account Nintendo con creature e personaggi del mondo Pokémon.

Le otto icone in questione sono disponibili fino all'11 gennaio 2024. C'è quasi una settimana di tempo per ottenere queste con i punti platino, solo qualora si fosse in possesso di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online. Gli utenti potranno adesso sfoggiare con i propri amici le icone dedicate ai leggendari di copertina e non solo. La quinta ondata di elementi celebrativi del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto è qui. Siete interessati ad ottenerli tramite l'NSO?