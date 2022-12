Pokèmon Scarlatto e Violetto: tutte le info sul Raid Teracristal di Cinderace, già online

Siete in possesso di una copia di Pokèmon Scarlatto e Violetto e volete catturare qualche creatura rara in grado di sfruttare la tecnica della Teracristallizzazione? Sappiate allora che, per un periodo di tempo limitato, potrete prendere parte al Raid Teracristal dedicato interamente a Cinderace.

Come potete facilmente immaginare, questo speciale evento è prezioso per gli allenatori di tutto il mondo, poiché consente di mettere le mani su un Pokémon solitamente non presente in giro per Paldea. La versione di Cinderace che si può catturare grazie al raid è quella che ha il Teratipo Lotta e, di conseguenza, la sua trasformazione permette di sferrare potenti attacchi legati a questo tipo.

A poter prendere parte all'evento sono solo i giocatori che hanno completato alcune attività endgame del gioco o, in alternativa, che riescono a farsi invitare da un utente che soddisfa i requisiti e che può quindi partecipare al raid 7 Stelle. A prescindere dal metodo utilizzato per accedere all'attività, occorre prima aggiornare manualmente il gioco attraverso i seguenti passaggi: aprite il menu con il pulsante X e selezionate 'Poképortale', poi 'Dono Segreto' e infine 'Ricevi le News dal Poképortale'. Ovviamente la console dovrà essere connessa ad internet per poter effettuare il download dei dati.

I giocatori possono catturare il Pokémon solo una volta e avranno l'opportunità di completare il Raid Teracristal solo fino al prossimo 1 gennaio 2023.

