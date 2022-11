Pokémon Scarlatto e Violetto, invasione di Leggendari: un glitch permette di duplicarli

Mentre la community segnala la previsione di un RNG falsato nello Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Violetto, gli Allenatori si imbattono in un ulteriore problema tecnico.

Sembra infatti che anche in Pokémon Scarlatto e Violetto si sia infine fatto strada un glitch legato alla duplicazione dei Pocket Monster. La famigerata problematica, che negli anni si è manifestata spesso nella serie, ha questa volta per protagonista le creature leggendarie. Sembra infatti che diversi utenti siano riusciti a generare dei duplicati di Koraidon e Miraidon nel corso delle proprie avventure in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Nello specifico, superata l'Area Zero di Paldea e sbloccata la Forma Battaglia dei Leggendari, si può sfruttare un glitch per ottenerne una copia identica in tutto e per tutto. Il trucco, a quanto pare, risiede nel depositare i Leggendari nei box, un'azione teoricamente impossibile, ma che alcuni giocatori sembrano aver messo in atto semplicemente inviando input molto rapidi al titolo. Il risultato di tale operazione è la duplicazione di Miraidon e Koraidon, che dovrebbero apparire in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in un unico esemplare.



La problematica potrebbe però essere risolta da Game Freak tramite un intervento ad hoc: nel febbraio, un'apposita patch aveva infatti bloccato le creature clonate in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.