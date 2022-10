Pokémon Scarlatto e Violetto, Kissara si presenta: Capopalestra, influencer e streamer

Come promesso, Nintendo ci ha concesso una nuova anteprima su Pokémon Scarlatto e Violetto, rivelando una serie di nuove informazioni sulla nuova coppia di giochi in arrivo su Switch a novembre. In questa specifica occasione, abbiamo fatto la conoscenza di Kissara, capopalestra ma anche influencer e streamer.

Il nuovo filmato che vi abbiamo riportato in apertura è tutto dedicato all'esuberante Kissara, che in modo molto animato si presenta alla schiera dei fan di Pokémon. Potremo incontrarla a Leudapoli nella regione di Paldea, dove la troveremo nei panni di Capopalestra. Kissara è un'allenatrice di Pokémon di tipo Elettro, come viene chiaramente evidenziato all'interno del video.

Oltre ad occuparsi di battaglie Pokémon e della palestra di Leudapoli, Kissara è anche una influencer e streamer piuttosto celebre. Per la gioia dei suoi "elettrini" che la seguono da tutto il mondo, la ragazza ha dato vita ad un particolare gioco a cui i suoi seguaci possono prendere parte in diretta: "Chi è il Pokémon di Kissara? Chissà!", che come potrete intuire dal titolo prevede che si identifichi il misterioso Pokémon compagno mostrato a schermo.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 18 novembre. Recentemente sono stati scovati altri Pokémon in arrivo nel gioco, provenienti da Leggende Arceus.