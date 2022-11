Pokémon Scarlatto e Violetto, lancio complicato: il gioco già su Twitch e su PC

A quanto pare i recenti leak legati a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto erano solamente il preludio a quello che si preannuncia essere un debutto alquanto complicato per i due giochi di casa Game Freak.

Nonostante manchi ancora più di una settimana al debutto delle avventure per Nintendo Switch, queste ultime sembrano infatti essere già finite nelle mani di diversi attori. Una circostanza che trova conferma addirittura nell'avvio di live su Twitch con protagonisti proprio Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I titoli sono ad esempio stati avvistati sul canale "puff_noobalt", che ora è stato oscurato dalla piattaforma in seguito alla violazione di copyright.

Ma non solo. Sembra infatti che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto siano già rimasti vittima della pirateria videoludica. A segnalarlo è in particolare la redazione di DSOG, che riferisce di come i leak delle ultime settimane abbiano finito per fare strada all'arrivo dei due titoli su Ryujinx, un noto emulatore di Nintendo Switch disponibile su PC. Nel momento in cui scriviamo, è persino già possibile visionare su YouTube video gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto in azione su PC.



Una situazione sicuramente complicata per The Pokémon Company, con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto che approderanno ufficialmente su Nintendo Switch il prossimo 18 novembre 2022.