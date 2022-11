Pokémon Scarlatto e Violetto: un leak svela tutti i Pokémon di nona generazione

A poco più di una settimana dal debutto suo ufficiale, Pokémon Scarlatto e Violetto è già finito su Twitch e sembra che le sgradite sorprese per Nintendo non siano finite qui. Un leak, infatti, sembra aver svelato anticipatamente tutti i mostriciattoli di nuova generazione a cui daremo la caccia all'interno della coppia di giochi Game Freak.

Tramite il post pubblicato su Twitter dall'account Centro Leaks ALT, che potete consultare in calce alla notizia, è possibile dare uno sguardo a tutti i Pokémon di nona generazione in arrivo all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto. Non possiamo essere del tutto certi riguardo alla fondatezza del leak, tuttavia, anche alla luce dei video gameplay e di altre informazioni che stanno circolando prematuramente in rete, è probabile si tratti di materiale attendibile. Vi consigliamo in ogni caso di attendere l'uscita del gioco, quando potremo finalmente tuffarci in quel di Paldea e andare a caccia di nuovi Pokémon.

Nell'attesa del lancio fissato al 18 novembre in esclusiva su console Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto per ulteriori approfondimenti sulla nuova coppia di titoli firmati Game Freak. In attesa di conoscere i nuovi mostriciattoli di Nintendo, quale è stata secondo voi la miglior generazione di Pokémon sino ad oggi?