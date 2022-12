Pokemon Scarlatto e Violetto: i leggendari diventano jet supersonici con un glitch

Vi piacerebbe planare ad altissima velocità con Koraidon o Miraidon in Pokemon Scarlatto e Violetto? Adesso si può fare, grazie ad un glitch che permette ai due Pokemon Leggendari di acquisire una notevole velocità durante la fase di planata.

Vi basterà lanciarsi da un luogo elevato e percorrere alcuni metri volando in aria, tramite una serie di manovre potrete aumentare la velocità in fase di volo e planata, come potete vedere nel video qui sopra. Dopo la prima planata dovrete voltarvi, poi planare di nuovo e infine spostare il Pokemon verso la direzione desiderata, così da far prendere velocità al vostro Pokemon Leggendario, ripetendo la manovra più volte guadagnerete velocità aggiuntiva per volar ancora più rapidamente.

Chiaramente, si tratta di un glitch con un potere limitato e anche il tempo effettivo di volo ad alta velocità è piuttosto breve, in ogni caso vale la pena tentare per avere un boost che può portare ad effetti molto interessanti.

Le sapete qual è il Pokemon più amato di Scarlatto e Violetto in Giappone? Dai risultati di un sondaggio troviamo Tinkaton al primo posto con a seguire Clodsire e Spirigatito, mentre Fuecoco, Ceruledge e Tatsugiri segono in posizione 4, 5 e 6, la Top 10 si chiude con Sylveon, Slither Wing, Lucario e Gardevoir.