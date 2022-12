Pokemon Scarlatto e Violetto: i Leggendari Koraidon e Miraidon non hanno più segreti

Mentre prosegue il dominio di Pokemon Scarlatto e Violetto su eShop, Game Freak torna idealmente nella regione di Paldea per svelare tutti i segreti su Koraidon e Miraidon, due Pokemon Leggendari da incrociare esplorando l'open world dell'esclusiva Nintendo Switch.

La software house giapponese inizia dal Leggendario di Pokemon Scarlatto, Koraidon, per descriverlo come un Pokemon consapevole del proprio smisurato potere. Pur non fidandosi degli esseri umani, a volte si lascia trascinare dalla sua indole curiosa e volubile per giocare insieme a coloro che hanno la fortuna di ammirarlo nelle regioni di Paldea.

In combattimento, Koraidon sfrutta a proprio vantaggio l'abilità Ritmo d'Oricalco per aumentare il proprio potere d'attacco attingendo alla luce solare, mentre con Turboschianto il Pokemon Leggendario di tipo Lotta/Drago può compiere ampi balzie tuffarsi roteando su se stesso per moltiplicare il potere distruttivo dello schianto.

Gli Allenatori che optano invece per Pokemon Violetto posso entrare in contatto con Miraidon, un Leggendario che usa i suoi poteri di intuizione e osservazione per percepire il carattere di una persona e scegliere con chi relazionarsi. Ha un'indole calma e serena che, unita alla sua natura robotica, rende molto difficile cogliere le sue espressioni facciali e le sfumature caratteriali.

Ben più 'evidenti' sono però le tecniche di combattimento adottate da Miraidon per avere la meglio sui nemici di turno: con l'abilità Motore Adronico, il Pokemon Leggendario di Violetto aumenta il proprio potere d'Attacco Speciale trasformando il terreno in stato di Campo Elettrico. In questo modo, Miraidon può massimizzare i danni arrecati da Fulmiscatto, la mossa speciale che gli permette di roteare e scattare in avanti come una saetta per colpire l'avversario con una forte scossa elettrica.

Se volete saperne di più sul gameplay, sulla storia e sui contenuti dell'ultima avventura open world di Game Freak, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto.