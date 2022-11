Pokémon Scarlatto e Violetto: la lista completa dei Pokémon esclusivi per i due giochi

Il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto è ormai vicinissimo ed è rimasto poco tempo per scegliere quale delle due edizioni portarsi a casa. La lista dei mostriciattoli presenti rappresenta da sempre un importante metro per la scelta dell'episodio da acquistare, dunque eccovi serviti l'elenco con tutti i Pokémon esclusivi per Scarlatto e Violetto.

I Pokémon esclusivi esistono fin dagli albori della serie. Si tratta di un espediente fortemente voluto dai creatori per invitare gli allenatori delle differenti edizioni di una medesima generazione a comunicare e interagire tra loro per gli scambi. Scarlatto e Violetto non fanno eccezione: i due giochi di nona generazione includono un centinaio di nuovi Pokémon provenienti dalla regione di Paldea, e una piccola parte di essi sono esclusivi, a partire dai leggendari Koraidon (Scarlatto) e Miraidon (Violetto).

Pokémon esclusivi di Scarlatto

Koraidon

Armarouge

Bronzor

Bronzong

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Stonjourner

Pokémon esclusivi di Violetto

Miraidon

Ceruledge

Bagon

Shelgon

Salamence

Eiscue

Sinistea

Polteageist

Pokémon Scarlatto e Violetto si distinguono anche per una serie di Pokémon Paradosso: in Scarlatto ci sono quelli provenienti dal passato, mentre in Violetto quelli in arrivo dal futuro.

Pokémon Paradosso esclusivi di Scarlatto (Passato)

Brute Bonnet (Amoonguss) con tipo Erba/Buio

Flutter Mane (Misdreavus) con tipo Spettro/Fata

Great Tusk (Donphan) con tipo Terra/Lotta

Roaring Moon (Salamence) con tipo Drago/Buio

Sandy Shocks (Magneton) con tipo Elettrico/Terra

Scream Tail (Jigglypuff) con tipo Fata/Psico

Slither Wing (Volcarona) con tipo Insetto/Lotta

Pokémon Paradosso esclusivi di Violetto (Futuro)

Iron Bundle (Delibird) con tipo Ghiaccio/Acquar

Iron Hands (Hariyama) con tipo Lotta/Elettrico

Iron Jugulis (Hydreigon) con tipo Buio /Volante

Iron Moth (Volcarona) con tipo Fuoco/Veleno

Iron Thorns (Tyranitar) con tipo Roccia/Elettrico

Iron Treads (Donphan) con tipo Terra/Acciaio

Iron Valiant (Gallade/Gardevoir) con tipo Fata/Lotta

Ecco, ora li conoscete tutti. Quale delle due versioni avete deciso di comprare? Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto verranno lanciati in esclusiva su Nintendo Switch venerdì. Lo sapete che l'open world di Paldea offre il più grande livello di libertà di sempre per un gioco della serie Pokémon?