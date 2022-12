Pokémon Scarlatto e Violetto, al via le Lotte Classificate: le regole della Serie 1

In attesa di un intervento risolutivo per l'RNG dello Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Violetto, gli scontri classificati debuttano all'interno della coppia di giochi Game Freak.

The Pokémon Company ha infatti annunciato l'avvio della prima stagione competitiva legata alla regione di Paldea. La Series 1 di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto prenderà ufficialmente il via nel corso della giornata di domani. A partire dalle ore 5:00 di venerdì 2 dicembre 2022, gli Allenatori potranno sfidarsi su Nintendo Switch per raggiungere, sfida dopo sfida, il grado Maestro. La stagione resterà operativa sino al prossimo 31 gennaio 2023.

Le competizioni consentiranno sfide in singolo e a coppie, all'interno delle quali potranno però essere schierati in campo solamente Pocket Monster parte del Pokédex di Paldea. Da quest'ultimo, devono però essere esclusi i Pokémon Paradosso e i Pokémon Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto. Gli Allenatori potranno schierare in campo tra i 3 e i 6 Pokémon, per le sfide in singolo, o tra i 4 e i 6 Pokémon, per le sfide in doppio, di livello compreso tra 1 e 100. Al momento dello scontro, tutte le creature saranno automaticamente portate a livello 50.



In chiusura, segnaliamo che The Pokémon Company ha già anticipato che all'inizio della Series 1 sarà realizzato un intervento volto a risolvere un problema di bilanciamento.