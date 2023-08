Pokémon Scarlatto e Violetto: Mew è gratis con il nuovo codice di agosto 2023

Nintendo e GameFreak hanno da poco annunciato una nuova iniziativa grazie alla quale tutti i possessori di una copia di Pokémon Scarlatto e Violetto possono sfruttare un codice per aggiungere una delle creature più amate del brand alla loro collezione virtuale.

Stiamo parlando di Mew, che insieme a Mewtwo fa parte dell’evento a tempo limitato "Ecco Mew e Mewtwo!". Lo speciale Pokémon di colore rosa è infatti il protagonista della nuova offerta promozionale, tramite la quale gli allenatori possono ottenere il mostriciattolo tramite il semplice utilizzo di un codice promo.

Ecco di seguito il codice utile per ottenere questo Mew in Scarlatto e Violetto:

GETY0URMEW (si tratta di uno zero e non di una o maiuscola)

Vi ricordiamo che per riscattare un codice in Pokémon Scarlatto e Violetto è sufficiente accedere al menu con la pressione del tasto X eseguire l'accesso al Poképortale ed infine selezionare l'opzione 'Dono Segreto': a questo punto occorre cliccare sulla voce 'Tramite codice seriale/password'. Lo step successivo consiste nell’immissione della sequenza di numeri e lettere, così da confermarla e visualizzare a schermo l’animazione che segnala l’arrivo della ricompensa gratis.

Come la maggior parte dei codici promozionali di Pokémon, gli allenatori potranno procedere con il riscatto solo per un periodo di tempo limitato. In questo caso, bisognerà riscattare il codice entro e non oltre il prossimo 18 settembre 2023 alle ore 16:59 del fuso orario italiano.

Chi volesse ottenere Mewtwo, invece, dovrà partecipare all'evento Raid Teracristal dedicato al Pokémon nel periodo compreso fra il 1 settembre 2023 alle 02:00 ed il 18 settembre 2023 alle 01:59 italiane. Durante questo periodo si potrà affrontare la creatura nel raid e catturarne una versione con l'Emblema della Forza Assoluta.

Avete letto la guida su come ottenere Grimmsnarl Shiny in Pokémon Scarlatto e Violetto?