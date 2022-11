Pokémon Scarlatto e Violetto: i migliori trucchi per catturare Pokemon Shiny

Introdotti originariamente nei giochi di seconda generazione con l’intento di sfruttare appieno il potenziale del Game Boy Color, i Pokémon cromatici (o Shiny) sono ancora oggi una coinvolgente impresa da catturare. Ecco i migliori metodi per riuscirci in Pokémon Scarlatto e Violetto.

In modo simile a quanto accadeva nei titoli precedenti, le probabilità di imbattersi in una variante cromatica durante l’esplorazione di Paldea dovrebbe equivalere a circa 1 su 4096. Nel nuovo open world di Game Freak non mancano tuttavia gli strumenti utili ad accrescere le vostre chance di riuscirci. A tal proposito, ecco quali sono e come sfruttarli al meglio.

Il Cromamuleto

Questo talismano dovrebbe essere disponibile solo dopo aver completato il Pokédex Regionale (facendo visita a Jacq presso l’Accademia) e accresce permanentemente le chance di incontrare i cosiddetti Shiny. Grazie all’oggetto in questione, infatti, le possibilità di trovare questo tipo di mostri aumentano fino allo 0.07%, un incremento che si applica anche alle Uova pronte a schiudersi.

Il metodo Masuda

Chiamata così in onore del designer che la ideò, questa meccanica venne introdotta nei giochi di quarta generazione per incentivare l’utilizzo del nuovo Global Trading System. Ancora oggi però, i giocatori disposti a scambiare Pokémon con gli appassionati di tutto il mondo possono sfruttarla per ottenere benefici nella caccia ai cromatici. Ecco tutto ciò che vi serve nel caso vogliate adottare questo metodo.

Un Ditto proveniente da una versione estera del gioco

proveniente da una Un esemplare del Pokémon che vorreste ottenere in forma Shiny

Ottenuto l’occorrente vi basterà allevare un gran numero di Uova, dato che facendo accoppiare fra loro Pokémon di nazionalità diversa le chance di una discendenza cromatica arrivano allo 0.14% (1 su 512 se siete in possesso del Cromamuleto).

Per concludere ricordiamo che in Pokémon Scarlatto e Violetto è possibile consumare manicaretti di vario tipo, alcuni dei quali possono aiutarvi tanto nell’allevamento delle Uova quanto nella caccia e cattura dei cromatici. A tal proposito vi segnaliamo che completare i Raid Cristalli è un buon modo per ottenere gli ingredienti utili a cucinare quelle prelibatezze.

Avete già letto la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come catturare Rotom in Pokémon Scarlatto e Violetto e come cambiargli forma.