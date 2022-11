Pokémon Scarlatto e Violetto: la prima mod rimuove la canzone di Ed Sheeran

Pokémon Scarlatto e Violetto sono sul mercato da appena ventiquattro ore ma la scena dei modder si è subito messa all'opera. Indovinate qual è stato il suo primo parto? Un mod per rimuovere Celestial, il brano composto da Ed Sheeran appositamente per la nuova accoppiate di giochi. Quando si dice: le priorità.

Non staremo a spiegarvi dove si trovano le mod e come si installano, una pratica che scoraggiamo. La nostra notizia pone l'accento sulla timida accoglienza riservata al cantautore britannico da una certa frangia di appassionati. Non appena c'è stata la possibilità, un modder ha immediatamente rimosso il suo brano rimpiazzandolo con una creazione del compianto Kōji Wada, un compositore noto per i suoi lavori per la serie rivale Digimon, rivale dei Pokémon. La descrizione della mod recita: "Rimuove Ed Sheeran dal gioco e lo rimpiazza con Wada Koji (che possa riposare in pace)". Il modder ha spiegato che al posto del brano Celestial, che normalmente viene eseguito sui crediti del gioco, adesso c'è "il classico senza tempo Butter-Fly".

Cosa ne pensate di Celestial, il brano composto da Ed Sheeran? A proposito dei nuovi giochi, vi segnaliamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono già in offerta per il Black Friday presso i negozi della catena Esselunga. Se intendete valutarne l'acquisto, la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbe aiutarvi nella decisione.