Pokemon Scarlatto e Violetto: ai Mondiali di Londra verrà fatto un annuncio

Se siete affamati di novità a tema Pokémon Scarlatto e Violetto, sappiate che mancano solo pochi giorni all'arrivo di un importante annuncio. The Pokémon Company ha infatti svelato che durante i Mondiali Pokémon di Londra si parlerà anche del prossimo gioco per Nintendo Switch.

Nel corso della cerimonia d'apertura dell'importante evento che si sta svolgendo in Inghilterra, il presidente dell'azienda, Tsunekazu Ishihara, non solo ha annunciato alcune novità per Pokémon Masters EX e Pokémon Unite, ma ha anche confermato che i reveal non sono affatto finiti.

Ecco di seguito le parole di Ishihara all'evento:

"Abbiamo anche alcune novità riguardanti sia Pokémon Scarlatto e Violetto che il futuro del gioco a base di carte collezionabili. Sarà un piacere condividere con voi questi aggiornamenti durante la cerimonia di chiusura, quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza."

Purtroppo non si conoscono i dettagli in merito all'annuncio e per scoprire tutte le informazioni in arrivo sul gioco bisognerà attendere la prossima domenica, 21 agosto 2022, alle ore 17:00 del fuso orario italiano.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 novembre 2022.