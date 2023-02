Pokemon Scarlatto e Violetto: Monete di Gimmighoul e altri bonus collegando Pokemon GO

Tra le tante sorprese del Pokemon Presents del 27 febbraio ci sono le Monete di Gimmighoul sbloccabili gratuitamente attraverso il collegamento a Pokemon GO della propria copia di Pokemon Scarlatto o Pokemon Violetto su Nintendo Switch.

A partire dalle ore 16:00 italiane di oggi, lunedì 27 febbraio, è infatti possibile collegare Pokemon Scarlatto e Violetto a Pokemon GO per ottenere delle Monete di Gimmighoul e altri strumenti che consentono ai giocatori di catturare Gimmighoul Forma Ambulante in Pokémon GO.

Con l'invio di una cartolina da Pokemon GO a Scarlatto e Violetto su Switch, il destinatario riceve ben 999 Monete di Gimmighoul che permettono agli Allenatori di evolvere Gimmighoul Forma Scrigno in Gholdengo dopo essere salito di livello.

Il collegamento degli account, ricorda The Pokemon Company, sblocca anche il Portamonete di Pokemon GO, grazie al quale è possibile far apparire Gimmighoul Forma Ambulante nelle proprie vicinanze. Ma non è tutto! Collegando più volte Pokemon GO a Scarlatto e Violetto, infatti, si possono ottenere dei preziosi Moduli Esca Dorati che consentono di trasformare i Pokestop in Pokestop Dorati presso cui ottenere ulteriori Monete di Gimmighoul facendo girare i dischi foto.

Chi vorrà evolvere Gimmighoul Forma Ambulante in Gholdengo in Pokémon GO, quindi, dovrà avere 999 Monete di Gimmighoul nell'app: queste ultime possono essere ottenute catturando Gimmighoul Forma Ambulante, facendo girare i dischi foto dorati e camminando al fianco di Gimmighoul.