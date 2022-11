Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo accetta i rimborsi? Le prime testimonianze

Pokémon Scarlatto e Violetto sta infrangendo ogni record essendoo diventato il miglior lancio di sempre per un gioco in Giappone, eppure ci sono molti giocatori che non sono affatto soddisfatti dell'ultima fatica di Game Freak, questo a causa dello stato infelice del comparto tecnico della coppia di giochi Nintendo.

A causa dei persistenti bug e glitch grafici e delle prestazioni non all'altezza della situazione, molti hanno già inoltrato la propria richiesta di rimborso per l'acquisto di Pokémon Scarlatto e Violetto. In queste ore sono giunte le prime testimonianze degli utenti che hanno ricevuto risposta da Nintendo.

Stando a quanto riportato da Video Games Chronicles, sembra che i giocatori nordamericani abbiano avuto generalmente più fortuna di quelli europei, con molti utenti che sono riusciti a riottenere indietro il proprio denaro.

"Ho ricevuto un rimborso dall'eshop la scorsa notte dopo aver constatato che il gioco non è in uno stato che ritengo accettabile per una produzione AAA", ha dichiarato un giocatore. "Il rappresentante in realtà mi ha detto che, data la situazione relativa allo stato di Pokemon Scarlatto e Violetto, avrebbe sollevato il mio caso per garantire che il rimborso fosse approvato".

"Nintendo ha rimborsato la mia copia digitale di Pokémon Violetto, è semplicemente troppo rotta", ha testimoniato un altro giocatore. "Hanno detto che sarebbe stata un'eccezione una tantum alla loro politica di rimborso digitale, tuttavia, e tecnicamente l'ho preordinato perché l'ho acquistato un giorno prima del lancio". L'assistenza ha anche consigliato di consultare le recensioni dei prodotti Nintendo prima di effettuare l'acquisto in futuro.

Più sfortunati gli utenti europei: "Il supporto dell'UE è impraticabile, purtroppo ho provato per ore, con persone diverse. Niente. Ho provato il supporto di NA, e sono stati super collaborativi ma purtroppo non possono approvare rimborsi per account non americani", dice ad esempio un utente. "Pokemon Violetto funziona a malapena sulla mia Switch OLED, ci sono bug ovunque, funziona a 20fps o meno e la scena in classe mi provoca solo male agli occhi. Ho chiesto un rimborso per questo, perché è proprio ingiocabile. Immagino che non sia qualcosa che Nintendo fa".

Alcuni hanno ricevuto conferma diretta che non sarà possibile ottenere il rimborso, in quanto: "Tutte le vendite (compresi i pre-order) sono definitive", si legge sul sito Web britannico di Nintendo. "Assicurati di soddisfare tutti questi requisiti di download per il tuo gioco prima di effettuare l'ordine". E voi, avete richiesto un rimborso per l'acquisto di uno dei due giochi Game Freak?

Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenta il miglior lancio di sempre per un gioco esclusivo.