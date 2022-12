Pokémon Scarlatto e Violetto: Nintendo ammette i problemi tecnici, altre patch in arrivo?

Nonostante un debutto sul mercato incredibile, con Pokémon Scarlatto e Violetto divenuti il lancio esclusivo migliore di sempre e 10 milioni di copie vendute in soli tre giorni, i giochi di Nona Generazione sono stati accolti da forti critiche verso il comparto tecnico, ritenuto insoddisfacente da gran parte degli utenti.

Dopo un iniziale silenzio, adesso Nintendo sembra voler prendere con la massima serietà i feedback fin qui ricevuti sui problemi tecnici delle sue opere, motivo per cui è stato pubblicato il primo update per correggere i bug di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ma questo potrebbe non essere l'unico aggiornamento in programma per i giochi targati Game Freak.

Come rivelato dalle patch notes pubblicate sul sito ufficiale Nintendo, la casa di Kyoto dichiara che "siamo consapevoli che i giocatori potrebbero incontrare problemi in grado di influire sulle performance dei giochi. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai giocatori un'esperienza positiva con i nostri prodotti, e ci scusiamo per l'inconveniente. Stiamo prendendo seriamente i feedback degli utenti e stiamo lavorando su migliorie per i giochi".

Pur non facendo annunci ben definiti, da queste parole sembra emerge come Nintendo abbia intenzione di agire ancora più a fondo per risolvere i tanti bug e glitch che in questo momento affliggono Pokémon Scarlatto e Violetto, e non è dunque da escludere che ulteriori patch dopo l'update 1.1.0 possano arrivare già nelle prossime settimane. Non resta dunque che attendere novità da parte della Grande N.