Pokémon Scarlatto e Violetto: Nintendo promette che arriveranno nuovi aggiornamenti

Il 2022 è stato un anno importante per il brand videoludico di Pokémon, dapprima con l'approdo di Leggende Pokémon Arceus nei lidi di Nintendo Switch e, successivamente, grazie ai tanto acclamati e al contempo discussi Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi titoli dal grande successo commerciale e non solo.

Come affermato dalla stessa Nintendo, i nuovi capitoli della nona generazione Pokémon sono stati un ottimo trampolino di lancio per il 2022 di Nintendo Switch, che ha capitalizzato un grande numero di console piazzate sul mercato anche grazie all'ultimo titolo dedicato ai simpatici mostriciattoli tascabili. Citando questi ultimi capitoli, infatti, parliamo di un grande successo in tutto il mondo, come dimostrato dal fatto che Pokémon Scarlatto e Violetto siano stati i giochi Switch più venduti negli USA nel 2022.

Però, grazie alle dichiarazioni della Grande N in seguito ad un'intervista con la redazione del Financial Post, sappiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno riscosso un grande successo anche in Canada. D'altronde, come ribadito dalla stessa compagnia, si tratta del "franchise di intrattenimento con i maggiori incassi di tutti i tempi e con oltre 440 milioni di giochi venduti in tutto il mondo".

Tuttavia, dall'intervista poc'anzi citata emergono nuovi dettagli importanti su quello che dovrebbe essere il futuro dei due titoli. Alla domanda sull'esperienza derivante dal lancio di questi due giochi, caratterizzato da una serie di problematiche in termini di prestazioni e qualità generale dei titoli, il general manager di Nintendo of Canada, Susan Pennefather, ha risposto affermando quanto segue:

"Ci scusiamo assolutamente, perché per noi è importantissimo dare ai giocatori un'esperienza positiva con i nostri giochi, e quando questo non accade lo prendiamo molto a cuore. Posso dire che i feedback dei giocatori è stato preso molto sul serio e stiamo lavorando per migliorare questi giochi". Non vi è modo di sapere in che misura stiano avvenendo dei lavori ai titoli della nona generazione Pokémon direttamente dalle retrovie di Nintendo. Cionondimeno, il team continua a lavorare sul perfezionamento di due titoli che, pur nel malcontento generale, sono stati accolti con grande attesa.

All'orizzonte del futuro di Pokémon Scarlatto e Violetto si intravedono nuovi aggiornamenti in arrivo, nonostante sia doveroso attendere ulteriori aggiornamenti provenienti dalla stessa Nintendo. Per il momento, dunque, non possiamo far altro che rimandarvi alla nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.