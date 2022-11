Pokémon Scarlatto e Violetto 'non andavano venduti in questo stato', dice Digital Foundry

L'esordio di Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch, avvenuto lo scorso 18 novembre, non è sto esattamente idilliaco. I diversi problemi tecnici che affliggono i giochi di Nona Generazione hanno fatto storcere il naso a diversi giocatori, dando vita a numerose discussioni riguardo le performance dei due titoli.

Negli scorsi giorni, il boss di Digital Foundry si è espresso duramente su Pokémon Scarlatto e Violetto, affermando che in ambito grafico l'ultima fatica di Game Freak appare persino "meno curato di un titolo di lancio PS3 nel 2006". Arriva adesso l'approfondita analisi tecnica di Digital Foundry, che in un video di oltre 16 minuti sviscera a dovere le nuove opere Nintendo sul fronte tecnico. E la situazione è tutt'altro che rosea, considerato che già nel titolo del filmato la nota testata parla di "visuali e performance incredibilmente povere".

La descrizione del filmato stesso presente su Youtube riassume velocemente la situazione, citando le parole del redattore Oliver Mackenzie: "Non abbiamo potuto provare Pokémon Scarlatto e Violetto fino al giorno di lancio, ma avendolo confrontato con Leggende Pokémon Arceus e con una manciata di giochi open world su Switch, è chiaro che questi giochi hanno gravi problemi e non dovevano essere messi in vendita in questo stato".

Digital Foundry fa notare come siano frequenti e numerosi problemi quali pop-in improvvisi, problemi di animazioni, textures scadenti, design in bassa risoluzione e tanti difetti tecnici che compromettono la corretta fruizione del gioco. In termini di risoluzione, invece, in modalità docked, Scarlatto e Violetto variano costantemente tra 720p e 1080p, mantenendo generalmente una media di 846p, mentre in modalità portatile si viaggia tra i 576p ed i 720p, con la tendenza a stare più vicino a quest'ultimo risultato. In termini di frame-rate si punta ai 30fps, ma sono frequenti i cali a 20fps.

Per Digital Foundry Pokémon Scarlatto e Violetto registrano un netto passo indietro rispetto a Leggende Pokémon Arceus, a sua volta tutt'altro che all'avanguardia in termini tecnici. La situazione è negativa al punto che sono arrivate le prime richieste di rimborso per i bug e problemi tecnici di Pokémon Scarlatto e Violetto, segno di come anche alcuni giocatori non siano rimasti soddisfatti dal lavoro svolto da Game Freak in quest'occasione.