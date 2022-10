Pokemon Scarlatto e Violetto, novità in arrivo! Ecco la data e l'ora del prossimo video

Di ritorno dalla regione di Paldea di Pokemon Scarlatto e Violetto, i ragazzi di Game Freak fissano la data e l'ora del prossimo video approfondimento dell'attesa avventura open world destinata ad approdare presto in esclusiva su Nintendo Switch.

L'appuntamento fissato dagli sviluppatori giapponesi, con ogni probabilità, ci offrirà tanti nuovi dettagli sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica da vivere esplorando liberamente la regione di Paldea. Gli Allenatori che si preparano a cimentarsi nelle sfide dei videogiochi Pokemon di nona generazione potranno scoprire quali sorprese ha in serbo per loro il team di Game Freak assistendo al prossimo video speciale su Pokemon Scarlatto e Violetto che verrà trasmesso a partire dalle ore 15:00 italiane di domani, mercoledì 12 ottobre.

Il messaggio condiviso dai curatori dei profili social di The Pokemon Company per fissare questo appuntamento non fornisce ulteriori dettagli o informazioni sui temi trattati da questo trailer, di conseguenza non ci rimane che attendere fino alla sua pubblicazione per poterlo scoprire.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo approfondimento su Pokemon Scarlatto e Violetto tra Paldea e nuovi Leggendari.