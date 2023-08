Pokemon Scarlatto e Violetto: le novità de Il Tesoro dell'Area Zero nel video gameplay

Non bastasse il video sui segreti del gameplay de Il Tesoro dell'Area Zero, Game Freak confeziona un ulteriore filmato di approfondimento che sviscera le novità della prossima espansione di Pokemon Scarlatto e Violetto.

La nuova finestra aperta da Game Freak sul frizzante universo di Scarlatto e Violetto si focalizza sulla seconda parte dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero, Il Disco Indaco, per fornire tutte le indicazioni sui Pokemon con cui avremo modo di interagire e, ovviamente, sulle nuove funzionalità previste dal DLC.

Sullo sfondo di un trailer che mostra Pokemon starter come Squirtle e Bulbasaur, gli sviluppatori giapponesi descrivono le nuove mosse accessibili agli Allenatori e le forme di Teracristallizzazione accessibili nelle fasi più avanzate di un'avventura che ci porterà a visitare l'ipertecnologico Istituto Mirtillo e il suo enorme complesso di ricerca suddiviso in regioni caratterizzate da un prioprio bioma.

La prima parte de Il Tesoro dell'Area Zero, La Maschera Turchese, sarà disponibile su Switch a partire dal 13 settembre, mentre per Il Disco Indaco ci sarà da attendere fino all'inverno del 2023. In attesa di ulteriori approfondimenti da parte di Game Freak, vi lasciamo in compagnia di questo nostro speciale su tutti i nuovi Pokemon del DLC Il Tesoro dell'Area Zero.