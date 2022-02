Pokemon Scarlatto e Violetto: quali sono le novità? Gameplay, Open World e Starter

In occasione del Pokémon Day 2022, il team di Game Freak ha deciso di sorprendere il pubblico con la presentazione del primo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i prossimi capitoli principali della saga videoludica.

A 26 anni di distanza dal debutto giapponese delle prime avventure per Allenatori, la software house nipponica ha deciso di inaugurare il 2022 con un vero e proprio open world a tema Pokémon. Contestualmente all'annuncio della coppia di esclusive per Nintendo Switch, The Pokémon Company ha infatti confermato ufficialmente che la nuova regione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto avrà una struttura a mondo aperto, che offrirà piena libertà esplorativa ai protagonisti.

Con il reveal dei due giochi, non poteva ovviamente mancare all'appello la presentazione degli Starter di Nona Generazione, con Quaxly, Fuecoco e Sprigatito già pronti a contendersi l'apprezzamento dei PokéFan. Tra una ambientazione completamente inedita, una struttura open world e un'intera nuova Generazione di Pocket Monster, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sembrano avere le carte in regola per portare una sferzata di energia nel mondo Pokémon.



Per fare il punto della situazione e riepilogare tutte le informazioni attualmente disponibili, non poteva mancare sulle nostre pagine una ricca video anteprima dedicata ai due prossimi giochi Game Freak. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.