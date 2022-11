Pokémon Scarlatto e Violetto e nuove creature: ancora leak, ma su Minecraft

I leak su creature e storia di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto stanno già dilagando attraverso diverse fonti, ma un leaker ha scelto di percorrere una via piuttosto peculiare.

Quest'ultimo ha infatti deciso di sfruttare i server di Minecraft per lo scopo. Come potete verificare dalle immagini in calce a questa news, l'utente ha creato diversi account nel titolo Mojang, chiamando ognuno di essi con il nome di un presunto Pokémon della regione di Paldea. Al momento, l'elenco include le seguenti creature:

Meowscarada ;

; Arristocat ;

; Frellibird ;

; Hammerina ;

; Greavound ;

; Clodsire ;

; Idoliv ;

; Quaquaval;

Già nelle scorse settimane, l'utente si era dilettato con il medesimo stratagemma, creando ad esempio un account Minecraft battezzato Greavard, solamente pochi giorni prima della pubblicazione ufficiale di reveal trailer di Greavard in Pokémon Scarlatto e Violetto.



Anche se la condivisione di semplici nomi di eventuali nuovi Pokémon non rappresenta uno spoiler eccessivamente significativo, questa ennesima fuga di notizie certifica ancora una volta come le indiscrezioni su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto siano ormai davvero molto numerose e difficili da evitare.



In attesa del prossimo debutto della coppia di giochi su Nintendo Switch, in programma per il prossimo 18 novembre 2022, ricordiamo che Game Freak ha di recente rivelato nuovi dettagli sul funzionamento dei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.