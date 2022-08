Pokemon Scarlatto/Violetto: quali sono le nuove forme dei Leggendari Koraidon e Miraidon?

Durante l'evento Pokemon Presents del 3 agosto sono stati svelati nuovi dettagli su Pokemon Scarlatto e Violetto, tra cui anche le nuove forme dei Pokemon Leggendari Koraidon e Miraidon.

Come sottolineato dagli sviluppatori "Koraidon e Miraidon hanno altre forme oltre a quelle già note e sono in grado di cambiare forma in base alle necessità o al tipo di terreno su cui viaggiano."

Koraidon Foggia Scattante e Miraidon Assetto Sprint permettono al giocatori di esplorare le terre di Paldea cavalcando i due Pokemon Leggendari, i quali assumeranno un aspetto simile a quello di una motocicletta.

Con Koraidon Foggia Nautica e Miraidon Assetto Nuoto potrete invece esplorare fiumi, laghi e oceani, infine con Koraidon Foggia Librata e Miraidon Assetto Planata potrete letteralmente effettuare brevi sessioni di volo a bordo dei Pokemon Leggendari, planando su Paldea per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

Game Freak ha anche svelato i Pokemon esclusivi di Scarlatto e Violetto, ricordiamo che i due nuovi giochi della serie Pokemon saranno disponibili dal 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch, durante l'evento Pokemon Presents è stata (ri)confermata la natura Open World di Scarlatto e Violetto oltre al supporto per il multiplayer co-op fino ad un massimo di quattro giocatori.

Infine, ecco i bonus preordine per Pokemon Scarlatto e Violetto validi su eShop e presso i rivenditori fisici aderenti all'iniziativa.