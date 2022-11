Pokémon Scarlatto e Violetto in offerta all'incredibile prezzo di 39,90 euro

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono gli ultimi capitoli del famosissimo brand usciti solamente il 18 novembre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, i nuovi episodi del gioco di ruolo di Nintendo sono sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo stessa, sono stati annunciati a febbraio 2022 durante il Nintendo Direct.

Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoci di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini.

I titoli sono acquistabili su eBay all'incredibile prezzo di 39,90 euro ciascuno (sconto di 20 euro dal prezzo di listino) con spedizione gratuita. La versione in promozione è quella italiana, in vendita ad un prezzo nettamente superiore negli altri store, le scorte sono limitate e vi consigliamo di non esitare se è vostra intenzione acquistarli.

Di seguito i link alle offerte:

