Pokémon Scarlatto e Violetto già in offerta! Lo sconto di Esselunga per i Black Days

Pokémon Scarlatto e Violetto sono appena approdati sul mercato, introducendo la nona generazione di mostriciattoli e traghettando la serie nell'Open World, eppure c'è già una catena che li propone a prezzo scontato. Se non avete ancora acquistato la vostra copia, allora dovete assolutamente dare un'occhiata alla promozione di Esselunga.

La nuova accoppiata di giochi di Game Freak è arrivata sul mercato a pochissimi giorni dal Black Friday, dunque è finita dritta dritta all'interno del Volantino Black Days di Esselunga. Presso una selezione di negozi della nota catena è possibile acquistare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch al prezzo scontato di 54,90 euro: si tratta di un risparmio di 5 euro rispetto al prezzo di listino, mica male nel weekend di lancio! Dirigetevi a questo indirizzo e selezionate il vostro punto vendita di fiducia per scoprire se aderisce alla promozione dei Black Days, in questo modo non farete un viaggio a vuoto. Il Volantino è partito giovedì scorso e rimarrà attivo fino a mercoledì 30 novembre, approfittatene il prima possibile!

Nel caso vogliate saperne di più sui nuovi giochi prima dell'acquisto, vi consigliamo di leggere la nostra approfondita recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, nella quale abbiamo analizzato tutte le novità della produzione, dai mostriciattoli di nona generazione alle nuove meccaniche, passando per l'open world di Paldea e le feature mutuate e riadattate da Leggende Pokémon: Arceus, senza mancare di segnalare le criticità. Tenete presente che dopo aver avviato il gioco potrete anche riscattare gratis un Pikachu Teratipo Volante!