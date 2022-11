Pokemon Scarlatto e Violetto: l'Open World è una vera svolta per la serie?

Con Pokemon Scarlatto e Violetto assistiamo a un grande cambiamento per questa ormai storica serie: la nuova formula Open World è un successo oppure non riesce a convincere pienamente?

Nei lunghi mesi di attesa per il lancio del nuovo titolo targato The Pokemon Company, i ragazzi di Game Freak hanno più volte sottolineato i grandi cambiamenti che avrebbero interessato l'esperienza di gioco grazie alla forte vocazione open world di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Ebbene, dopo aver esplorato in lungo e in largo i biomi che imperlano la regione di Paldea possiamo dirci soddisfatti del lavoro svolto dagli sviluppatori giapponesi nello svecchiare le attività da compiere insieme al proprio Allenatore. La ripetitività di fondo delle sfide free roaming e i problemi riscontrati nel comparto tecnico finiscono però col ripercuotersi negativamente sulla bontà dell'impegno profuso da Game Freak, restituendo a schermo un'esperienza che , seppur spassosa e ricca di contenuti, risulta essere non del tutto convincente.

Oltre al video che potete ammirare a inizio articolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, dove potete trovare tutti gli approfondimenti sul gameplay, sulle attività open world, sulla storia e sui contenuti dell'ultima esclusiva Switch targata Game Freak e The Pokemon Company.