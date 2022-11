Pokémon Scarlatto e Violetto: la patch 1.01 non apporta migliorie tecniche

Pokémon Scarlatto e Violetto è pronto a segnare un nuovo momento fondamentale dell'esperienza videoludica degli amanti dell'intero brand e delle sue produzioni. La nona generazione di creature tascabili è alle porte, così come è ormai in dirittura d'arrivo la possibilità di esplorare la vasta Paldea.

Come abbiamo avuto modo di scoprire negli ultimi giorni, è stata prevista una day one patch per Pokémon Scarlatto e Violetto - la 1.01 -, la quale avrebbe dovuto introdurre alcune funzionalità importanti per i giocatori. Come affermato ufficialmente dal sito dedicato alle due inedite avventure, l'aggiornamento in questione, che sarebbe arrivato lo stesso giorno del rilascio effettivo dei due capitoli, avrebbe dovuto permettere ai giocatori di accedere all'esperienza online dei titoli. Dunque, come molto spesso accade con le pubblicazioni degli ultimi anni, le patch correttive del day one e non solo saranno fondamentali per godere a pieno, e nella sua miglior versione, dell'avventura.

In seguito all'annuncio di questo aggiornamento, si pensava che la patch 1.01 portasse con sé delle migliorie prestazionali, andando a rifinire - chiaramente nei limiti del possibile - il comparto tecnico delle due produzioni. Ciò, tuttavia, era il frutto di semplici congetture e speculazioni, dato che il breve e conciso annuncio sul sito ufficiale parlava sì di una patch che potesse garantire l'accesso alle modalità di gioco online, ma non andava a spiegare nel dettaglio le patch notes dell'aggiornamento. Dunque, gli utenti credevano che la patch 1.01 andasse a migliorare gli errori del gioco, come alcune problematiche visive ed il basso frame rate del titolo.

Tuttavia, il noto portale Centro LEAKS ha divulgato, attraverso un post su Twitter, tutte le informazioni correlate all'aggiornamento del day one. Tali informazioni sono trapelate con profondo anticipo rispetto alla data d'uscita dei due capitoli, così come è successo con il leak che ha svelato tutti i Pokémon di nona generazione, ma adesso vi sono molti più dettagli sulla patch in questione. Essa porta con sé i seguenti cambiamenti: