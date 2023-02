Pokémon Scarlatto e Violetto, patch in arrivo: fix per i bug e nuove funzioni

Accanto all'attivazione di nuovi Tera Raid in Pokémon Scarlatto e Violetto, Game Freak annuncia l'imminente pubblicazione della patch 1.2.0 dedicata ai due titoli.

L'aggiornamento - promette la software house - sarà pubblicato alla fine di febbraio e porterà con sé numerosi interventi correttivi. La risoluzione di bug e inconvenienti tecnici è infatti il tema portante dell'update, che cercherà di migliorare l'esperienza di gioco offerta agli Allenatori di Paldea.

Nello specifico, i fix proposti dalla patch 1.2.0 di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto andranno a intervenire sullo svolgimento dei Tera Raid e sulle lotte Pokémon. L'aggiornamento dovrebbe inoltre ridurre l'incidenza di crash e migliorare la gestione del Pokédex. L'elenco completo, ma ancora non definitivo, dei fix è disponibile sul portale di Nintendo America: potete raggiungerlo tramite il link in calce.



Infine, l'update introdurrà alcune nuove funzioni per le Box Pokémon. Con l'obiettivo di rendere più semplice la gestione dei Pocket Monster, si amplieranno i metodi di assegnazione degli strumenti ai Pokémon e i percorsi utilizzabili per modificarne soprannomi o set di mosse. Nuove icone andranno inoltre a identificare i Team Lotta.



A latere dell'annuncio della patch 1.2.0, Nintendo ribadisce che arriveranno ulteriori patch per Pokémon Scarlatto e Violetto e che l'azienda ha intenzione di ascoltare con attenzione il feedback offerto dalla community.