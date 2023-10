Pokémon Scarlatto e Violetto: nuova patch, nuovi bug e crash del gioco con la 2.0.1

Mentre il mondo dell'ultimo gioco Game Freak e The Pokémon company riceve contenuti inediti grazie alla nuova variante di Hisui al centro del nuovo Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Violetto, il controverso titolo della line-up di Nintendo Switch è stato aggiornato: è arrivata da poco la patch 2.0.1 di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Pur trattandosi di una patch di routine, spesso finalizzata alla correzione di vari errori segnalati dagli utenti, la versione 2.0.1 del gioco ha sortito l'effetto contrario: l'ultimo aggiornamento ha introdotto un nuovo bug che porta al crash di Pokémon Scarlatto e Violetto. Dalle testimonianze pubblicate in rete, sembrerebbe che il titolo possa bloccarsi ed arrestarsi nel corso della battaglia contro il boss final.

Più nel dettaglio, se Koraidon o Miraidon sono registrati nel Pokédex e i giocatori passano sopra lo slot quattro, cinque o sei, il gioco segnala un errore anomalo e si blocca immediatamente. Riguardando entrambi i leggendari di copertina delle due iterazioni di nona generazione, il bug di cui sopra vale sia per Pokémon Sarlatto che per Pokémon Violetto. Attualmente, l'unico modo per far sì che questo errore non si presenti è quello di andare in battaglia con soli tre Pokémon nel proprio team.

In attesa che la stessa GameFreak proceda con la risoluzione di quella che sembrerebbe essere una problematica alquanto invalidante, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto: l'open world è una rivoluzione?