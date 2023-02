Pokemon Scarlatto e Violetto: nuova patch e supporto Pokemon HOME in arrivo

Game Freak ha iniziato il rollout dell'aggiornamento 1.2.0 di Pokemon Scarlatto e Violetto, l'aggiornamento è in via di distribuzione e dunque potete già scaricarlo sulla vostra console Switch. Ma quali sono le novità di questa patch?

L'update 1.2.0 aggiunge il supporto per il DLC Il Tesoro dell'Area Zero in arrivo in autunno, la pagina dell'espansione è ora accessibile tramite il menu principale del gioco. Inoltre, viene aggiunto il supporto per Pokemon GO in Pokemon Scarlatto e Violetto e non mancano migliorie alla funzionalità Pokemon Boxes, oltre a correzione di bug, risoluzione di problemi minori e modifiche sotto il cofano per migliorare le performance e la stabilità generale del gioco.

Le novità però non finiscono qui perché gli sviluppatori fanno sapere che nella prima metà del 2023 verrà abilitato anche il supporto per Pokemon HOME, al momento non è stata rivelata una data precisa ma idealmente non bisognerà attendere troppo e la compatibilità con HOME arriverà entro l'estate.

Sono iniziati anche i nuovi raid Teracristal in Pokemon Scarlatto e Violetto, per saperne di più su tutte le novità in arrivo vi rimandiamo al riassunto del Pokemon Presents con tutti gli annunci che coinvolgono non solo i videogiochi dei Pokemon ma anche il gioco di carte collezionabili e la serie TV.