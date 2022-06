Pokemon Scarlatto e Violetto, tutti pazzi di Lechonk: Pokemon Porcellino sbanca sui social

In maniera del tutto analoga al Vaso Animato del primo gameplay di Elden Ring, c'è un eroe silenzioso dell'ultimo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto che sta letteralmente conquistando i social con migliaia di commenti, repost e meme: è Lechonk, il nuovo Pokemon di categoria Porcellino!

Descritto dagli sviluppatori giapponesi come "un buongustaio con un fiuto eccellente", Lechonk è uno dei Pokemon inediti che popoleranno la dimensione digitale di Pokemon Scarlatto e Violetto. Le scene che lo ritraggono nell'ultimo video stanno facendo velocemente il giro dei social, con una mole crescente di messaggi e reazioni condivise dagli appassionati alla vista di questo frugoletto tutto coccole che, per stessa ammissione degli sviluppatori, "è un po' timito e fifone, ma forte e in grado di caricare gli avversari se attaccato all'improvviso. Lechonk utilizzerà il suo olfatto per trovare e gustare solo le erbe più pregiate e le bacche più succose".

C'è poi un altro aspetto non secondario della straordinaria popolarità guadagnata sui social da Lechonk. Il nome scelto da Game Freak per questa nuova, simpaticissima creatura di nona generazione riprende infatti il termine inglese "chonk" utilizzato in mille meme per descrivere il grugnito del maiale e rappresentare le sue "rotondità". Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nuovo video con il reveal della data d'uscita di Pokemon Scarlatto e Violetto, previsto per il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.