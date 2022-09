Pokémon Scarlatto e Violetto, tra picnic e nuove creature: domani nuovo trailer?

Mentre i Pokémon invadono la Rinascente di Milano, in rete si diffondono rumor che vorrebbero un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in procinto di pubblicazione.

A suggerirlo, è un'indiscrezione apparsa sui canali di 4Chan, fonte generalmente molto dubbia, ma che sul fronte dell'universo Pokémon si è spesso rivelata veritiera. Basti ad esempio ricordare l'imponente mole di leak relativi a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, oltre che Leggende Pokémon: Arceus, apparsi proprio sul noto forum anonimo. Un post apparso qui di recente è stato ora condiviso da un insider piuttosto noto nel mondo dei Pocket Monster.

Ma in cosa consiste il rumor attualmente al centro dell'interesse dei PokéFan? Stando a quest'ultimo, il prossimo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto dovrebbe rivelare una nuova feature della coppia di titoli, che consentirebbe agli Allenatori di organizzare veri e propri picnic in compagnia dei Pokémon. Durante queste pause dal campo di battaglia, dovrebbe essere possibile dedicarsi ad alcuni mini-game, che consentirebbero di rimuovere status negativi dalle creature. Nel video, dovrebbero inoltre trovare spazio Pokémon inediti, tra forme regionali di Donphan, la forma base di Cetitan e un'evoluzione di Primeape.



Per saperne di più, non resta che attendere eventuali novità da The Pokémon Company, in vista del lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.