Pokemon Scarlatto e Violetto: dopo Pikachu arrivano i nuovi Raid Teracristal

A margine dell'annuncio del DLC di Pokemon Scarlatto e Violetto, Game Freak ha lanciato ufficialmente i nuovi Raid Teracristal con protagonisti Acquecrespe e Fogliaferrea.

Concluse le attività degli Allenatori con il teratipo Acqua di Pikachu, gli esploratori della regione di Paldea dovranno cimentarsi in una nuova sfida per ottenere ulteriori ricompense per il proprio personaggio.

Nel corso di questo evento appena iniziato e destinato a concludersi il 12 marzo su Nintendo Switch, i giocatori di Pokemon Scarlatto e Violetto avranno l'opportunità di affrontare dei Pokemon avvolti nel mistero, ossia Acquecrespe e Fogliaferrea. Il primo Pokemon sarà di teratipo Acqua, mentre il secondo rientrerà nella tipologia dei Pokemon di terativo Psico, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di abilità, tecniche di combattimento e personalità espressa sul campo di battaglia.

Sia Acquecrespe che Fogliaferrea appariranno di nuovo in eventi futuri: sarà possibile affrontare questi Pokemon esclusivi in base alla versione del gioco prendendo parte ai Raid Teracristal di altri giocatori in rete (tramite Nintendo Switch Online) o in multiplayer locale. Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal occorrerà scaricare le ultime News dal Poképortale, un'operazione che non richiede l'iscrizione a Nintendo Switch Online.

