Pokemon Scarlatto e Violetto: ci sarà il Pokedex completo? Indizi dall'app di Pokemon Home

All'annuncio di Pokemon Scarlatto e Violetto, in molti si stanno chiedendo se i due kolossal open world di Game Freak comprederanno o meno l'intero catalogo di creature del Pokedex Nazionale: gli Allenatori potranno "acchiapparli tutti"? Un primo chiarimento in tal senso lo fornisce il team social di Seberii.

In base alle informazioni estrapolate dal database dell'app Pokemon Home, i ragazzi di Serebii.net spiegano che, con ogni probabilità, il Pokedex da completare in Pokemon Scarlatto e Violetto non comprenderà tutte le creature apparse fino ad oggi nella saga.

Come sottolinea lo stesso team di Serebii, infatti, i giocatori delle nuove esperienze a mondo aperto di Game Freak potranno aggiungere dei Pokemon "specifici" di questi giochi solo attraverso l'app di Pokemon Home, suggerendo così delle limitazioni nell'accesso alla libreria del Pokedex Nazionale.

L'anticipazione sul mancato accesso all'intera collezione di Pokemon in Scarlatto e Violetto, d'altronde, non dovrebbe sorprendere gli appassionati della serie. Già nel giugno del 2019, il produttore Junichi Mashuda spiegò le ragioni dell'assenza dell'intero Pokedex in Pokemon Spada e Scudo, sottolineando come tale decisione sia stata presa per evitare che il bilanciamento del gameplay, specie per quanto concerne i combattimenti, venisse compromesso dalla necessità di gestire le abilità e le evoluzioni di più di 800 specie diverse di Pokemon.

In attesa di ricevere maggiori dettagli sulle creature che popoleranno l'open world di Pokemon Scarlatto e Violetto, vi ricordiamo che la doppia avventura di Game Freak è prevista in uscita "più avanti nel 2022" rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.