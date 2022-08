Pokemon Scarlatto e Violetto tutti i Pokemon confermati

Il nuovo evento Pokemon Presents di agosto ci ha permesso di scoprire tante novità su Pokemon Scarlatto e Violetto, inoltre possiamo finalmente aggiornare la lista dei Pokemon confermati con nuovi mostri: ecco l'elenco completo dei Pokemon di Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch.

Al momento i Pokemon confermati ufficialmente da Game Freak sono 11, tra cui gli Starter di Scarlatto e Violetto chiamati Spirigatito, Fuecoco e Quaxly, oltre ai Leggendari Koraidon e Miraidon.

Pokemon Scarlatto e Violetto tutti i Pokemon

Sprigatito

Fuecoco

Quaxly

Koraidon

Miraidon

Cetitan

Fidough

Lechonk

Wooper di Paldea

Pawmi

Smoliv

Il primo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto pubblicato a febbraio mostrava poi altre creature non ancora confermate però ufficialmente dagli sviluppatori. Tra i Pokemon in questione troviamo:

Starly

Staravia

Staraptor

Petilil

Lilligant

Bounsweet

Steenee

Tsareena

Psyduck

Golduck

Combee

Vespiquen

Drifloon

Drifblim

Stonjourner

Meowth

Persian

Wingull

Pelipper

Clauncher

Clawitzer

Swablu

Altaria

Seviper

Hoppip

Skiploom

Jumpluff

Pichu

Pikachu

Raichu

Happiny

Chansey

Blissey

Magnemite

Magneton

Magnezone

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Flabébé

Floette

Florges

Riolu

Lucario

Zorua

Zoroark di Hisui

Sono state svelate anche le nuove forme dei Pokemon Leggendari di Scarlatto e Violetto, nel momento in cui scriviamo però Game Freak non ha svelato molti altri dettagli sul numero di Pokemon presenti nei due nuovi giochi della serie ma verosimilmente il loro numero non dovrebbe essere troppo dissimile da Pokemon Spada e Scudo, nelle prossime settimane sicuramente scopriremo tanti altri Pokemon e l'elenco ufficiale verrà ampliato notevolmente.

Pokemon Scarlatto e Violetto escono il 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, preordini aperti presso i principali rivenditori fisici, su Amazon e in formato digitale su Nintendo eShop.