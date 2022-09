Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i nuovi Pokémon confermati

Con Pokémon Scarlatto e Violetto prenderà il via la Nona Generazione Pokémon a partire dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch. Oltre a numerose vecchie conoscenze, i fan della serie troveranno tante nuove creature da catturare attraverso la regione di Paldea, a partire dai nuovi Stater fino ai Leggendari.

Nintendo e Game Freak hanno già mostrato i primi Pokémon inediti di Scarlatto e Violetto, elencati di seguito. Provvederemo ad aggiornare la lista nelle prossime settimane una volta che altri mostri tascabili verranno rivelati dagli autori:

Spirigatito

Fuecoco

Quaxly

LeChonk

Pawmi

Smoliv

Cetitan

Fidough

Wooper di Paldea

Cyclizar

Grafaiai

Koraidon

Miraidon

Per adesso dunque sono 13 i Pokémon inediti confermati per la Nona Generazioni (con Wooper di Paldea nuova versione della creatura vista originariamente nei giochi di Seconda Generazione). Ogni nuova iterazione principale del brand è solita aggiungere all'incirca un centinaio di nuovi mostri al Pokédex Nazionale, pertanto ulteriori sorprese non tarderanno ad arrivare. Ad esempio bisogna ancora scoprire quali saranno le evoluzioni degli Starter e degli altri mostriciattoli fin qui mostrati, oltre a capire quali saranno tutte le creature esclusive rispettivamente per Scarlatto e Violetto.

