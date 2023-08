Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i nuovi Pokémon del DLC Tesoro dell'Area Zero

Com'è lecito attendersi da un'espansione degna di questo nome, Il Tesoro dell'Area Zero introduce diversi nuovi Pokémon provenienti da Nordivia, una regione al di là della Paldea già esplorata in Scarlatto e Violetto. All'indomani della messa in onda del Pokémon Presents di agosto 2023, elenchiamo tutti i nuovi Pokémon già confermati.

L'espansione Il Tesoro dell'Area Zero è divisa in due parti. La prima, intitolata La Maschera Turchese, esce il 13 settembre, mentre la seconda, chiamata Il Disco Indaco, arriva in inverno. La storia vede gli allenatori avventurarsi oltre i confini della regione di Paldea in occasione di una gita scolastica a Nordivia. Mentre cercheranno di far luce sui misteri che si nascondono dietro le leggende del posto, avranno modo di incontrare diversi nuovi Pokémon: tutti quelli già confermati!

Tutti i nuovi Pokémon già confermati in Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero

Okidogi, Munkidori e Fezandipiti

Questi tre Pokémon vengono descritti come gli eroi di Nordivia, avendo protetto questa terra in passato.

Si sa molto poco di loro, ma sulla base del loro aspetto potremmo dire che Okidogi è di tipo Veleno/Lotta, Munkidori di tipo Veleno/Psico e Fezandipiti di tipo veleno Volante.

Ogerpon



Questo Pokémon Leggendario sembra ricoprire un ruolo di primo piano, dal momento che indossa la maschera che dà il nome alla prima parte dell'espansione.

Viene presentato in forma Telecristallizzata, ma il suo aspetto sembra diverso da quello della maggior parte dei Pokémon Teracristal. Il suo potere è ancora sconosciuto.

Terapagos

Terapagos è un Pokémon Leggendario in grado di assumere vari aspetti, essendo dotato di una Forma Normale e di una Forma Telecristal.

Come Ogerpon per La Maschera Turchese, Terapagos sembra essere il protagonista della seconda parte, Il Disco Indaco, dal momento che questo oggetto risulta essere posizionato sulla sua schiena.

Dipplin



Dipplin sembra essere uno dei Pokémon di Kieran, uno dei nuovi personaggi introdotti nel DLC. Rappresenta l'evoluzione di Applin, una creatura inclusa in Scarlatto e Violetto.

Applin possiede già due possibili evoluzioni basate sul tipo di mela che gli viene offerta, dunque è possibile che ciò valga anche per Dipplin. È di tipo Erba/Drago.

Archaludon

Archaludon è la forma evoluta di Duraludon, una creatura nota agli appassionati fin dall'ottava generazione.

È di tipo Acciaio/Drago ed è uno dei Pokémon che dovrete affrontare durante le sfide con l'organizzazione studentesca dei Superquattro nella Parte 2: Il Disco Indaco.

Furiatonante e Capoferreo

Furiatonante e Capoferreo sono due Pokémon Paradosso destinati ad apparire nella regione di Paldea. Furiatonante è una variante di Raikou (seconda generazione), mentre Capoferreo è una forma paradosso di Cobalion (quinta generazione).

Potrete incontrare Furiatonante in Il tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Capoferreo in Il tesoro dell'Area Zero per Pokémon Violetto.