Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i Pokémon del Pokédex di Paldea

Pokémon Scarlatto e Violetto si preparano a sbarcare su Nintendo Switch il prossimo 18 novembre 2022, pronti ad offrire ai fan una nuova, grande regione colma di Pokémon vecchi e nuovi da catturare. Nintendo e Game Freak hanno già confermato la presenza di numerose creature provenienti dalle numerose generazioni realizzate fin qui.

Ecco quindi tutti i Pokémon finora annunciati che comporranno il Pokédex di Paldea. Provvederemo ad aggiornare l'elenco non appena gli autori confermeranno ufficialmente la presenza di ulteriori creature:

Sprigatito

Fuecoco

Quaxly

Pawmi

Smoliv

Lechonk

Cetitan

Fidough

Paldean Wooper

Starly

Staravia

Staraptor

Hoppip

Skiploom

Jumpfluff

Girafarig

Pineco

Forretress

Riolu

Lucario

Seviper

Wingull

Pelipper

Mareep

Flaffy

Ampharos

Wobbuffet

Magnemite

Magneton

Magnezone

Larvaitar

Pupitar

Tyranitar

Caluncher

Clawitzer

Houndour

Houndoom

Happiny

Chansey

Blissey

Pichu

Pikachu

Raichu

Phanpy

Donphan

Magikarp

Gyarados

Meowth

Persian

Growlithe

Arcanine

Ralts

Kirila

Gardevoir

Slakoth

Vigoroth

Slaking

Slowpoke

Slowbro

Stonjourner

Swablu

Altaria

Combee

Vespiquen

Drifloon

Drifblim

Makuhita

Hariyama

Murkrow

Honchkrow

Slowking

Misdreavus

Petalil

Liligant

Cacnea

Canturne

Eevee

Vaporeon

Jolteon

Flareon

Leafeon

Glaceon

Espeon

Umbreon

Sylveon

Psyduck

Golduck

Finneon

Lumineon

Scyther

Bounsweet

Steenee

Tsareena

Deerling

Sawsbuck

Tynamo

Eelektrik

Eelektross

Zorua

Zoroark

Flabebe

Floette

Florges

Fletchling

Flechinder

Talonflame

Gallade

Froslass

Snorunt

Glalie

Chewtle

Mareanie

Toxapex

Bagon

Shelgon

Salamence

Cubchoo

Beartic

Pachirisu

Mismagius

Marill

Azumarill

Cryogonal

Fomantis

Lurantis

Rolycoly

Deino

Zweilous

Hydreigon

Carkol

Coalossal

Dratini

Dragonair

Dragonite

Noibat

Noivern

Skiddo

Gogoat

Venonat

Venomoth

Qwilfish

Shellder

Cloyster

Hatenna

Hattrem

Hatterene

Pincurchin

Eiscue

Cufant

Cooperajah

Rotom

Shroomish

Breloom

Miraidon

Koraidon

Cyclizar

Grafaiai

Sebbene non dovrebbe esserci l'intero Pokédex Nazionale (come già accaduto con Pokémon Spada e Scudo nel 2019), Scarlatto e Violetto promettono di offrire tantissimi mostriciattoli da catturare e far evolvere, con la lista destinata ad accrescere ancora un poco alla volta che Nintendo mostra nuovi contenuti tra trailer ed immagini. La lista attuale comprende inoltre creature prese da tutte e nove le generazioni, con il ritorno di diversi Pokémon molto popolari ed amati dai giocatori di tutto il mondo.

Scendendo più nello specifico, ecco inoltre tutti i nuovi Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto dagli Starter ai Leggendari. Scopriamo inoltre se in Pokémon Scarlatto e Violetto è possibile cavalcare i Pokémon, e cosa dovrebbe cambiare rispetto a quanto visto nei precedenti giochi del franchise.