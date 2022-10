Pokémon Scarlatto e Violetto: quanti Pokémon ci saranno? Spunta un nuovo leak

Dopo aver scovato la presenza di due Pokémon nascosti nell'ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, un leak potrebbe aver svelato anticipatamente il numero complessivo di mostriciattoli che gli allenatori del nuovo capitolo della serie Nintendo potranno catturare durante le proprie avventure.

C'è ancora molto che non sappiamo su Pokémon Scarlatto e Violetto, ma un recente leak di Riddler_Khu potrebbe aver fatto luce sul numero di Pokémon che saranno inclusi nel gioco. Come potete osservare in calce, il leaker ha pubblicato un post che recita: "297+103 = 400 (e oltre 40)". Per quanto criptico, gli utenti sono riusciti a trarre delle conclusioni dalla lettura di questo messaggio.

L'interpretazione più accreditata ci dice che Scarlatto e Violetto conterranno 297 Pokémon già noti, più 103 completamente nuovi, per un totale di 400 nel Pokédex. Ciò rappresenterebbe poco meno della metà dei 905 Pokémon attualmente esistenti. La cifra "40+" potrebbe riferirsi ai Pokémon che sono stati scoperti nel codice del gioco, ma non sembrano attualmente disponibili. Questi potrebbero essere Pokémon riservati per eventi futuri, omaggi o DLC, o forse potranno essere trasferiti dall'app Pokémon Home. Naturalmente nulla di tutto ciò è confermato ufficialmente, e converrà attendere i futuri aggiornamenti di Nintendo e Game Freak.

Nell'attesa del debutto fissato su Nintendo Switch il 18 novembre 2022, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto per ulteriori approfondimenti.