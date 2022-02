Pokemon Scarlatto e Violetto: quanti Pokemon ci sono? Ecco tutti quelli confermati

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto inaugurano la nona generazione dei mostriciattoli di Game Freak, al momento non sappiamo ancora l'esatto numero dei Pokemon presenti ma possiamo farci una idea grazie al primo trailer del gioco.

Il trailer di annuncio di Pokemon Scarlatto e Violetto mostra chiaramente alcuni dei Pokemon che troveremo nei due nuovi giochi della serie, tra questi citiamo Psyduck, Pikachu, Meowth, Magnemite e Lucario, ecco la lista aggiornata a fine febbraio:

Tutti i Pokemon di Scarlatto e Violetto

Sprigatito

Fuecoco

Quaxly

Starly

Staravia

Staraptor

Petilil

Lilligant

Bounsweet

Steenee

Tsareena

Psyduck

Golduck

Combee

Vespiquen

Drifloon

Drifblim

Stonjourner

Meowth

Persian

Wingull

Pelipper

Clauncher

Clawitzer

Swablu

Altaria

Seviper

Hoppip

Skiploom

Jumpluff

Pichu

Pikachu

Raichu

Happiny

Chansey

Blissey

Magnemite

Magneton

Magnezone

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Flabébé

Floette

Florges

Riolu

Lucario

Zorua

Zoroark di Hisui

Nell'elenco sono presenti anche i nuovi Pokemon Starter di nona generazione, Violetto e Scarlatto portano in dote tre nuovi Pokemon iniziali, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Altri Pokemon ovviamente si aggiungeranno a quelli già citati, l'elenco è solo provvisorio e destinato ad espandersi ulteriormente.



In ogni caso Pokemon Scarlatto e Violetto potrebbero non includere tutti i Pokemon, come già accaduto in Pokemon Spada e Scudo, aggiungere oltre 800 creature al gioco rappresenta una sfida notevole per Game Freak sopratutto dal punto di vista del bilanciamento, come dichiarato da Junichi Masuda in occasione del lancio di Spada e Scudo. Le cose ovviamente potrebbero essere cambiate in questi anni, ne sapremo di più nei prossimi mesi, Pokemon Violetto e Scarlatto sono attesi per la fine del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.