Pokémon Scarlatto e Violetto: quali sono i Pokemon più veloci di nona generazione?

Nei videogiochi Pokémon la statistica Velocità si è sempre distinta come importante, garantendo la priorità in battaglia e un maggior controllo durante gli scontri. All’alba della IX generazione le cose stanno ancora così e, per questo motivo, conoscere quali sono i mostri tascabili più rapidi di Pokémon Scarlatto e Violetto può rivelarsi utile.

Lunaruggente

Tipo : Drago/Buio

: Drago/Buio Velocità base: 119

Questa creatura che sembra essere una versione antica di Salamence rientra nella nuova categoria dei Pokémon Paradosso. A renderlo un cavallo su cui puntare, oltre all’innata rapidità, è il valore altrettanto elevato delle sue statistiche offensive.

Wugtrio

Tipo : Acqua

: Acqua Velocità base: 120

Malgrado la somiglianza con Dugtrio, questo Pokémon non è considerato una sua forma regionale di Paldea e si contraddistingue per avere Attacco e Velocità fuori dal comune. Per ottenerlo vi basterà portare un Wiglett a livello 26.

Cyclizar

Tipo : Drago/Normale

: Drago/Normale Velocità base: 121

Presentata durante la cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon, questa creatura simile a un rettile non ha evoluzioni ma vanta una Velocità fuori dal comune. Considerate le poche debolezze dovute al suo doppio tipo, consigliamo caldamente di non farvelo scappare.

Meowscarada

Tipo : Erba/Buio

: Erba/Buio Velocità base: 123

L’ultima evoluzione dello starter Sprigatito è il tipo Erba più veloce della nuova generazione, nonché il Pokémon iniziale più veloce in assoluto tralasciando le forme ottenibili tramite megaevoluzione.

Kilowattrel

Tipo : Elettro/Volante

: Elettro/Volante Velocità base: 125

Oltre a superare in Velocità il già fulmineo MegaPidgeot, la forma evoluta di Wattrel (si trasforma a partire dal livello 25) sfoggia un valore molto elevato di Attacco Speciale. È proprio questa combinazione a renderlo un Pokémon da non sottovalutare.

Crinealato

Tipo : Spettro/Folletto

: Spettro/Folletto Velocità base: 135

Altro Pokémon Paradosso, altro mostro scattante. Quella che sembra essere una versione antica di Misdreavus non si limita tuttavia a questo, dato che i suoi valori di Attacco Speciale e Difesa Speciale raggiungono picchi tanto elevati quanto la sua Velocità.

Chien-Pao

Tipo : Buio/Ghiaccio

: Buio/Ghiaccio Velocità base: 135

Nonostante la combinazione tra Buio e Ghiaccio lo renda piuttosto fragile, questo Pokémon leggendario ha dalla sua una Velocità e un Attacco notevoli, malgrado quest’ultimo sia stato ridotto di 10 in seguito a una recente patch.

Koraidon

Tipo : Lotta/Drago

: Lotta/Drago Velocità base: 135

Con statistiche elevate al punto da raggiungere un totale di 670, questo rettile leggendario rappresenta la versione Scarlatto del gioco e rientra nella categoria dei Pokémon Paradosso. Si direbbe una variante antica di Cyclizar, ma il suo Attacco e la sua Velocità massimi lo rendono molto più forte.

Miraidon

Tipo : Elettro/Drago

: Elettro/Drago Velocità base: 135

Noto con l’appellativo di Serpeferrea, questo leggendario Pokémon Paradosso rappresenta la versione Violetto del gioco e una variante futura più forte di Cyclizar. A differenza dell’altrettanto veloce Koraidon, le statistiche del mostro in questione vertono anche sull’Attacco Speciale.

Saccoferreo

Tipo : Ghiaccio/Acqua

: Ghiaccio/Acqua Velocità base: 136

Nelle sue sembianze futuristiche di Delibird, questo mostriciattolo tascabile vanta un alto Attacco Speciale, un’ottima Difesa e la Velocità più elevata fra tutti i Pokémon di Paldea, compresi quelli più rari e leggendari.

